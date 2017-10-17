Кто ты – интроверт или экстраверт? Пройди простой тест
2017-10-17 11:11
Кто ты – интроверт или экстраверт? Пройди простой тест
Очень легкий психологический тест поможет понять к какому типу людей ты относишься.
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Если сначала ты увидел лицо, то ты экстраверт. Ты открытый для людей и новых знакомств, ты позитивный и оптимистичный. Вокруг тебя всегда будут люди, главное, не підпускай к себе личностей с негативом, они крадут твою энергию.
Если ты увидел светильники, то ты интроверт. Ты более замкнут в себе, предпочитаешь быть наедине с собой, а не в шумных компаниях. У тебя есть настоящие друзья, с которыми ты с радостью проведешь время. Тебе комфортно и уютно дома с книгой и теплым котом. Ты умеешь ценить одиночество.
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