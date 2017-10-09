Кто-то подставил другую музыку под танец Пеннивайза из «Оно», и это очень смешно
2017-10-09 15:35
Кто-то подставил другую музыку под танец Пеннивайза из «Оно», и это очень смешно
Есть даже под ДЕС-ПА-СИТО!
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Пытаясь вспомнить образ Пеннивайза из нового фильма «Оно», то на ум сразу приходят красные шарики, жуткий грим, несколько рядов острых зубов и канализация, передает Rus.Media. Кстати это главные причины, почему клоуны сегодня испытывают проблемы с работой. Образ Пеннивайза в «Оно» 2017 года вышел жутким и очень ярким, но кроме страшных сцен, зрителям особенно запомнился его сумасшедший танец в собственном логове. И конечно же интернет не смог обойтись без мемов и различных шуток на тему фильма (ведь он так популярен). И один из мемов как раз коснулся того самого танца. Пользователи стали подставлять разную музыку под танец Пеннивайза, и получилось очень смешно. Узрите же!
Если вы так и не поняли про какой танец идет речь, то вот эта сцена
И конечно же никуда без главного хита этого лета
Кстати, слушая эту песню, я всегда представлял, что под нее только так и можно танцевать.
Неужели теперь больше никто не будет бояться Пеннивайза?