Кто такие турки на самом деле
2017-09-29 13:11
Кто такие турки на самом деле
Ранее на территории Турции жили совсем другие народы: армяне, греки, евреи, ассирийцы. Откуда появились турки? Кто они?
Сельджуки
Согласно официальной науке, первые тюркоязычные народы появились в Малой Азии в шестом веке. Византийские правители здесь селили булгар, арабы привлекали сюда тюркоязычных мусульман Средней Азии, а для охраны окрестностей армянские цари селили аварцев. Однако эти племена исчезли, растворившись в местном населении.
Настоящими предками турок стали сельджуки – тюркоязычные кочевые народы, что жили в Средней Азии и на Алтае (язык турок относят к алтайской языковой семьи), которые сосредоточились вокруг племени огузов, чьи правители приняли ислам.
Это были туркмены, киники, авшари, кайи, карамани и другие народы. Сначала сельджуки укрепились в Средней Азии, покорили Хорезм и Иран. В 1055 году они захватили столицу Халифата Багдад и двинулись на запад. В их ряды вливались земледельцы из Ирана и Арабского Ирака.
Империя сельджуков росла, они вторглись в Среднюю Азию, покорили Армению и Грузию, заняли Сирию и Палестину, изрядно потеснив Византию. В середине XIII века империя, не пережив нашествия монголов распалась. В 1227 году на территорию сельджуков переселилось племя кайи, которыми правил Ерторгрул, чей сын Осман стал основателем турецкого государства, которое позже назвали Османской империей.
Смесь
Нашествие монголов вызвала новый поток переселенцев, и в XIII веке в Малую Азию пришли племена из Хорезма. И сегодня по Турции кочует древнее племя хорзум.
С XII века тюрки стали переходить на оседлость, смешавшись с коренными народами, что положило начало исламизации и тюркизации населения. Одновременно с этим с северо-запада в Малую Азию мигрировали печенеги, румыны и восточные славяне.
Турецкий народ сформировался до конца века. Уже в 1327 году официальным языком в некоторых областях Турции был тюркский, а не персидский. Современная турецкая наука считает, что население Турции на 70 % состоит из потомков турок-сельджуков и на 30% – из коренного населения.
Другая версия
В энциклопедии Эфрона и Брокгауза указывалось, что предками турок были «урало-алтайские племена», но из-за массы переселенцев других национальностей они давно утратили аутентичность, и теперь турки — это потомки греков, болгар, сербов, албанцев и армян.
Оказалось, такая уверенность базируется на истории воинственных османов. Сначала они завоевали территории Византии, потом Балканы, Грецию, Египет. И отовсюду вывозили пленников и рабов.
Рабами расплачивались покоренные народы, детей и жен забирали за долги у славян. Турки женились на армянках, славянках, гречанках. И дети наследовали черты этих народов.
Был еще один процесс, который привел к «отуречиванию» греков и других народов, находившихся ранее под протекцией Византии. После того, как в 1204 году Константинополь был варварски разграблен крестоносцами, греки перестали считать союзниками латинян.
Многие предпочли остаться «под османами» и платить джизью — налог для неверных, вместо того, чтобы ехать в Европу. Как раз в это время появились исламские проповедники, вещавшие о том, что различий между религиями не много и уговаривавшие византийцев принять ислам.
Генетика
Генетические исследования подтверждают – турки разнородны. Почти четверть анатолийских турок можно отнести к автохтонным народам, четверть – до кавказских племен, 11% имеют финикийскую галлогруппу (это потомки греков), у 4% населения является восточно-славянские корни.
Антропологи считают, что среднестатистический турок – представитель европеоидной расы, а турки-сельджуки не были европеоидами. Средняя Азия и сейчас населена моноголоидними народами.
Что думают турки
Этим вопросом заинтересовался турецкий этнограф Махтурк. Он уехал в Среднюю Азию и на Алтай, чтобы найти там родственные туркам национальности, отыскать общие повествования, одинаковые элементы в узорах и на одежде, совместные ритуалы. Он забирался в глухие аулы и отдаленные стойбища, но ничего не нашел.
Более того, его удивило, что антропологически люди в Средней Азии сильно отличаются от турков. И тогда у профессора возникла теория, что официальная история украшает реальность, и в XII веке тюркские племена начали свою миграцию из-за бескормицы. Они двинулись сначала на восток, а затем в Иран и Малую Азию.
Этнограф отметил, что чистокровные турки есть в Турции до сих пор, они сохранили монголоидную внешность и компактно проживают всего в нескольких районах страны.
Согласно статистике, в мире сейчас живет 89 миллионов турок. 59 миллионов из них живут на территории Турции, пять — в Сирии и Ираке, и почти семь— в Европе.
Больше всего турков в Германии — четыре миллиона, в Болгарии проживает 800 000 турок, в Британии — полмиллиона. Миллион турок живет в Нидерландах и Австрии. В Бельгии – 200 000 турок, в Греции – 120 000, в Швейцарии – 100 000, в Македонии – 78 000, в Дании — 60 000, в Румынии – до 80 000, в Италии — 21 000. В США находится 500 000 турок. В России проживают всего 105 058 турок.