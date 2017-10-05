Кто после реформы имеет право досрочно выйти на пенсию
2017-10-05 20:15
Кто после реформы имеет право досрочно выйти на пенсию
Для некоторых категорий населения в Украине после пенсионной реформы сохраняется право на досрочный выход на пенсию.
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Для некоторых категорий населения в Украине после пенсионной реформы сохраняется право на досрочный выход на пенсию, передает Rus.Media. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева на селекторном совещании по вопросам внедрения пенсионной реформы.
По его словам, сохраняется право на досрочный выход на пенсию для:
– матерей, которые воспитали 5 детей или инвалидов с детства (в 50 лет);
– военных – участников боевых действий (55 лет);
– лилипутов и диспропорциональных карликов (40/45 лет);
– артистов (при наличии выслуги от 20 до 35 лет);
– журналистов, в случае ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении служебных обязанностей в местах чрезвычайных событий;
– чернобыльцев (со снижением пенсионного возраста).
Напомним, 3 октября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 6614, которым внедряется пенсионная реформа. “За” проголосовали 288 депутатов при минимально необходимых для принятия решения 226 голосах. Для вступления документа в силу его еще должен подписать президент Петр Порошенко.
По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, Порошенко подпишет принятый закон о пенсионной реформе до 9 октября.
Как известно, пенсионная реформа предусматривает так называемое “осовременивание” пенсий. По факту, это пересчет всех пенсий по новой формуле – с учетом показателя средней за три года зарплаты и нового коэффициента, что повысит пенсии далеко не для всех.