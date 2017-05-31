Кто на Черниговщине вовремя получает зарплату?
По состоянию на 1 мая текущего года задолженность по заработной плате была на 34-х предприятиях области (с учетом экономически неактивных). Ее сумма составила 12 млн гривен. В течение апреля долг вырос на 314,5 тысячи гривен. Об этом сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской облгосадминистрации. Среди крупнейших должников: ОАО «Черниговский завод радиоприборов» – долг 2,9 миллиона гривен; Черниговский филиал ООО «Компания« ИнексУкрПаркет »- 1,1 миллиона гривен; структурные подразделения «Черниговнефтегазгеология» НАК «Надра Украины» в г. Нежин и г. Прилуки – 800000 гривен; ПАО «Химтекстильмаш» – 500 000 гривен; государственное предприятие «Нежинский комбинат хлебопродуктов» – 400 000 гривен. Значительную сумму – 4,7 миллиона гривен (38,8%) – задолжали своим работникам на 13-х других предприятиях области. Среди положительного – на Черниговщине нет долгов перед работниками сельского хозяйства и бюджетной сферы.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым