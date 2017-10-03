Кто же додумался сделать такую закуску “БЕЛЫЕ ТЮЛЬПАНЫ” – шедевральное оформление!

despravda | 03.10.2017 | Экономика | Комментариев нет

2017-10-02 21:27

Кто же додумался сделать такую закуску “БЕЛЫЕ ТЮЛЬПАНЫ” – шедевральное оформление!
Закуска «Белые тюльпаны»

ЗАКУСКА «БЕЛЫЕ ТЮЛЬПАНЫ», передает Rus.Media.

Очень понравилось оформление! Так просто, даже как-то неловко, что сама не додумалась до этого! )))

Закуска «Белые тюльпаны»

НЕОБХОДИМО:

— яйца вареные

— сыр мягкий сливочный

— чеснок

— майонез или сметана с горчицей

— зеленый лук, петрушка

1. Яйца отварить вкрутую,очистить по острому концу разрезать крест-накрест и осторожно вынуть желток

2. В миске смешать тертые желтки, мягкий сыр,пропущенный через пресс чеснок, майонез или сметану с горчицей

3. В небольшой пакет положить начинку,отрезать уголок и с помощью полученной конструкции заполнить белок приготовленной начинкой

4. Уложить на блюдо, стебли сделать из зеленого лука, листья из веточек петрушки .

Приятного аппетита!

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