Кто же додумался сделать такую закуску “БЕЛЫЕ ТЮЛЬПАНЫ” – шедевральное оформление!
2017-10-02 21:27
Кто же додумался сделать такую закуску “БЕЛЫЕ ТЮЛЬПАНЫ” – шедевральное оформление!
Закуска «Белые тюльпаны»
ЗАКУСКА «БЕЛЫЕ ТЮЛЬПАНЫ», передает Rus.Media.
Очень понравилось оформление! Так просто, даже как-то неловко, что сама не додумалась до этого! )))
Закуска «Белые тюльпаны»
НЕОБХОДИМО:
— яйца вареные
— сыр мягкий сливочный
— чеснок
— майонез или сметана с горчицей
— зеленый лук, петрушка
1. Яйца отварить вкрутую,очистить по острому концу разрезать крест-накрест и осторожно вынуть желток
2. В миске смешать тертые желтки, мягкий сыр,пропущенный через пресс чеснок, майонез или сметану с горчицей
3. В небольшой пакет положить начинку,отрезать уголок и с помощью полученной конструкции заполнить белок приготовленной начинкой
4. Уложить на блюдо, стебли сделать из зеленого лука, листья из веточек петрушки .
Приятного аппетита!