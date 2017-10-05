“Кто фотографировал?” В сети ажиотаж вокруг “голого” фото Козловского (фото)
2017-10-05 16:11
“Кто фотографировал?” В сети ажиотаж вокруг “голого” фото Козловского (фото)
Новый снимок в Instagram озадачил подписчиков певца.
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Украинский поп-певец Виталий Козловский, который переживает драматическое развода со своей бывшей невестой Рамин Есхакзай, вызвал ажиотаж среди своих поклонников интимным фото с ванной комнаты, передает Rus.Media.
Новый снимок в Instagram озадачил подписчиков певца.
Судя по всему, Козловский продолжает отдыхать в Турции, куда отправился несмотря на ранее вынесенный ему запрет покидать территорию Украины.
На фото он показался фанатам в ванной с густой пеной.
“Все будет офигенно… У кого-то сразу, у кого-то постепенно!” – написала одна девушка у меня в комментариях к предыдущей фотографии. Но лучше “постепенно”, чем “сразу”, иначе можно офігіти”, – пофилософствовал Виталий.
Однако пользователей соцсети заняло другой вопрос, кто же сделал фото голого исполнителя.
“Виталя, признавайся, кто фотку сделал”, “Что за порно? Ты с кем там?” – стали писать подписчики Козловского под новым фото.
Однако сам певец отвечать на интригующий вопрос пока не спешит.