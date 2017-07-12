Ксения Собчак показала уроки плавания сына Платона (ФОТО)

magictr | 12.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Звезды снова опубликовали фотографии с сыном, сообщает сайт Наша мама.

Ксения Собчак продолжает публиковать фото сына Платона в своем аккаунте в Instagram. Последним снимком малыша до сегодняшнего дня был пост, где Максим Виторган держал Платона вниз головой. На этот раз Собчак, очевидно, укрепляя характер сына, поместила его в воду – в компании опять же мужчины.

“Мой подводный пловец уже вовсю задерживает дыхание и знает слово “ныряем”!”, – подписала Ксения выразительный снимок, снятый сквозь толщу воды. Пост традиционно вызвал большой резонанс среди интернет-пользователей, в течение первого часа после публикации собрав более 30 000 лайков и полторы сотни комментариев.

Мой подводный пловец уже вовсю задерживает дыхание и знает слово “ныряем”! #снятонаЅамѕипд #galaxys8

Публикация вот Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 11 Июл 2017 в 5:40 PDT

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Напомним, что сын звездной пары родился в подмосковном госпитале “Лапіно” 18 ноября. Долгое время пара скрывала имя мальчика от публики, но в итоге первым рассекретил имя сына Максим Виторган, опубликовав в Instagram снимок рождественской игрушки с надписью “Платон”. Что до Ксении, то она после родов вернулась в форму в рекордные сроки и теперь снова делится с підписниками фотографиями подтянутой фигуры. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.

Источник: elle.ru

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