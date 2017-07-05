КС Университатя Крайова – Динамо Киев смотреть онлайн прямая трансляция матча 5 июля 2017
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Товарищеский матч. Когда начало матча КС Университатя Крайова – Динамо Киев 5 июля в 19:00 по московскому времени.
Ставки, коэффициенты и прогноз на матч КС Университатя Крайова – Динамо Киев прямая трансляция, который состоится 5-07-2017, в рамках товарищеского матча предлагаем вам смотреть прогноз на эту захватывающую игру.
Прогноз на матч КС Университатя Крайова – Динамо Киев
Футбольный поединок КС Университатя Крайова – Динамо Киев должен состояться 05 июля и его начало по московскому времени произойдет в 20:00. Каждый год команды встречаются на футбольном поле, а в последних десяти противостояниях больше побед одержали футболисты клуба Динамо Киев, выиграв пять матчей при всего двух поражениях. В последнем матче ФК Динамо Киев также был сильнее, одержав победу со счетом 4-1.
Мировые букмекеры выставили примерно одинаковые коэффициенты на футбольное противостояние КС Университатя Крайова – Динамо Киев. На хозяев и гостей встречи стоят котировки 3.68 и 1.688, а вот на ничейный результат коэффициент немного выше — 4.
Не имея очень обширного состава, футбольному клубу КС Университатя Крайова сейчас приходится выступать не только в чемпионате, но и в европейском турнире. Сложный график выматывает футболистов, а главный тренер очень редко прибегает к рокировке, ведь попросту не на всех позициях есть достойные игроки, которые могут заменить основных. В этом поединке хозяевам снова будет непросто, так как свою последнюю игру они провели только три дня назад, и она была очень напряженной. Сейчас практически в каждом поединке видно, что футболистов клуба КС Университатя Крайова не хватает на последние 15-20 минут встречи, в которые чаще всего и пропускаются голы. Команде очень важно удержаться на пятом месте в чемпионате, гарантирующем квалификацию в еврокубки. На своем поле КС Университатя Крайова выступает неплохо, проиграв только два матча и одержав девять побед. Не помогут хозяевам только два центральных полузащитника.
В этом сезоне футбольный клуб Динамо Киев пытается защитить свой чемпионский титул, но пока занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера на четыре очка. Если на своем поле команда выступает очень хорошо, то на выезде результаты не настолько хорошие, ведь было уже два поражения и в трех матчах все завершилось ничейным результатом. Но, зато сейчас гости в хорошей форме, не проигрывая на протяжении уже двенадцать матчей. Футбольный клуб Динамо Киев имеет самую надежную оборону в дивизионе, но нападение выступает не так агрессивно, как у многих других соперников. В среднем гости не забивают даже двух голов за поединок. Усложняет ситуацию сейчас и кадровая ситуация, так как травмы помешают выйти на поле нападающему и левому вингеру, на счету которых больше всего забитых голов.
Если букмекеры в футбольном матче КС Университатя Крайова – Динамо Киев склоняются в пользу гостей, то спортивные аналитики уверены в нынешней хорошей форме хозяев поля, так что предлагают сделать на них ставку с форой +1 мяч.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым