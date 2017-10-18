КС Испании признал незаконным референдум о независимости Каталонии
2017-10-18 11:15
КС Испании признал незаконным референдум о независимости Каталонии
Заседания каталонского парламента, на котором был принят этот закон, тоже противоречит испанской конституции.
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Конституционный суд Испании во вторник, 17 октября, признал незаконным проведенный 1 октября референдум о независимости Каталонии, передает Rus.Media. Судьи мотивировали свое решение тем, что проведенный плебисцит, опирался на принятый 6 сентября региональным парламентом “закон о референдуме о самоопределении”, который противоречит испанской конституции и поэтому не имеет законной силы. передает DW.
Ранее конституционный суд временно отменил этот закон до вынесения вердикта по иску центрального правительства в Мадриде. В постановлении суда во вторник говорится, что каталонский закон о референдуме нарушает принцип национального суверенитета и “неразрывного единства испанской нации”. Кроме того, суд признал, что заседание каталонского парламента, на котором был принят этот закон, тоже противоречит конституции Испании.
Напомним, глава каталонской администрации Карлес Пучдемон не дал прямого ответа на вопрос о том, провозгласил он официально независимость Каталонии от Испании. С таким требованием выступило правительство в Мадриде, который дал региональным властям время на ответ до 10 часов утра 19 октября. Как заявил во вторник представитель региональной власти в Барселоне, Мадрид и 19 октября, не получит другого ответа, кроме того, который Пучдемон объявил в понедельник. В письме премьер-министра Испании Мариано Рахоя Пучдемон лишь предложил как можно скорее встретиться и установить двухмесячный срок для ведения диалога.
Как сообщалось, сотни тысяч каталонцев 17 октября вышли на улицы городов региона с требованием освободить арестованных накануне влиятельных фигур каталонского движения за независимость – лидеров организаций Национальная ассамблея Каталонии и ?mnium Cultural Жорди Санчеса и Жорди Куішара.
По данным полиции, только в Барселоне вечером на акцию протеста собрались около 200 тысяч человек