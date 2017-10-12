Крутые идеи для кухни, которые помогут вам сэкономить место и деньги (Фото)
12.10.2017 | Экономика | Комментариев нет|
2017-10-12 10:22
Крутые идеи для кухни, которые помогут вам сэкономить место и деньги (Фото)
Самые полезные советы по обустройству кухни, которые придутся по вкусу даже самым привередливым домохозяйкам.
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Порядок на кухне всегда играет на руку тем, кто в процессе приготовления пищи не привык отвлекаться на бытовую неустроенность, передает Rus.Media. Т
поэтому-то так важно заранее позаботиться о грамотной организации пространства. И у нас есть идеи, которые помогут тем, у кого это маленькое пространство.