Крупный пожар возле Москвы
2017-10-08 21:03
Крупный пожар возле Москвы
Взрываются автомобили.
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Вблизи столицы России Москве произошло возгорание в торговом центре “Синдики”, который располагается на северо-западе Московской кольцевой автомобильной дороги вблизи Строгино. Общая площадь очагов пожара уже составляет 55 тысяч квадратных метров, из которых 50 квадратных метров – площадь возгорания на кровле.
Как сообщает информационное агентство Ukr.Media, с трогового центра уже эвакуированы 3 тысячи человек, поскольку существует угроза обрушения конструкции здания.
Работников центра, которые хотят туда пройти, чтобы спасти свое имущество, не пропускают полицейские.
На месте работают 25 нарядов пожарных. Кроме того, к тушению пожара привлечены два вертолета Ка-32.
По предварительным данным, пожар произошел на подземной парковке. Как рассказали в экстренных службах агентства, там уже начали вбухать автомобили.
“Под действием высоких температур произошел взрыв нескольких машин на подземной парковке. Она вся охвачена огнем”, – отметил собеседник ресурса.
Информации о пострадавших пока нет.
К слову, ТЦ “Сінідіка” был открыт в 2014 году после масштабной реконструкции. Специализируется он на продаже строительных материалов и товаров для дома. Общая площадь торгового комплекса – 150 тысяч квадратных метров, а подземный паркинг рассчитан на 5200 машино-мест.