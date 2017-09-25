Крупнейший украинский агрохолдинг поймали на торговле с агрессором
2017-09-22 19:26
Крупнейший украинский агрохолдинг поймали на торговле с агрессором
В соцсетях опубликовали фото с Керченской переправы в порту Кавказ, на которых видны грузовики бренда “Наша Ряба”
Торговая марка “Наша ряба” принадлежит “Мироновскому хлебопродукту”, владельцем которого является Юрий Косюк, передает Rus.Media.
В соцсетях опубликовали фото с Керченской переправы в порту Кавказ, на которых видны грузовики бренда “Наша Ряба”. Соответствующее фото опубликовал известный блогер Сергей Наумович.
“НАША РЯБА” незаконно переправляет на территорию Крыма в своих фурах продукцию. При этом фирма стыдливо закрашивает украинское слово “заботясь”, чтобы не было проблем с “русским миром”, – написал он в своем “Facebook”, передает Знай. “Я представляю себе монолог бойца АТО где-то на передовой в окопе: “Юра, давай получай половину всех дотаций из украинского госбюджета, торгуй с РФ и оккупированными Россией территориями, пока я тебя и твои заводы прикрою здесь от российской агрессии”, – добавил он. Торговая марка “Наша ряба” принадлежит “Мироновскому хлебопродукту”, владельцем которого является Юрий Косюк.