Крупнейший европейский лоукостер Ryanair отменил 2000 рейсов. Потому что в отпуск ушло слишком много пилотов
2017-09-23 17:23
Крупнейший европейский лоукостер Ryanair отменил 2000 рейсов. Потому что в отпуск ушло слишком много пилотов
За шесть недель — с середины сентября до конца октября 2017 года компания Ryanair отменила и планирует отменить 2100 рейсов — по 50 ежедневно.
Это произошло из-за ошибки с планированием отпусков пилотов авиакомпании: выяснилось, что очень многие ушли и уйдут в отпуск в одно и то же время. Компании пришлось выдержать режим труда и отдыха пилотов — для этого пришлось сократить количество рейсов. Исполнительный директор Ryanair Майкл О Лири взял на себя личную ответственность за «беспорядок». «Мы напутали с запланированными отпусками пилотов и теперь исправляем свои ошибки», — сказал глава авиакомпании. — Я приношу искренние извинения. Этот хаос устроили мы сами». Компания заявила, что отменены рейсы составят всего 2% от всех полетов Ryanair и что отмены будут способствовать улучшению соблюдения расписания остальных 98% рейсов компании.
Ирландское издание Irish Independent предположил, что на самом деле проблема в массовом выходе пилотов с Ryanair: из компании ушли 140 пилотов, которые перешли на работу к конкуренту, компании Norwegian Air. Ryanair не комментировал эту информацию.
Авиакомпания пыталась предложить пилотам изменить время отпусков, но они отказались. После этого командирам экипажей предложили одноразовый платеж до 12 тысяч евро за дополнительные 10 дней работы в октябре. Предложение касалось пилотов с крупнейшего хаба компании — лондонский Стэнстед, аэропорты в Дублине, Франкфурте и Берлине. Группа пилотов отклонила это предложение и потребовала взамен новые контракты и лучшие условия труда. В пресс-службе Ryanair отказ пилотов от дополнительных выплат отрицают. Ryanair заявила, что в ближайшее время дополнительно наймет 125 пилотов и немного сгладит последствия.
Европейская комиссия обнаружила в действиях ирландской авиакомпании нарушения прав потребителей. В 2004 году в Евросоюзе был утвержден регламент с едиными правилами предоставления компенсаций пассажирам в случае отмены или длительной задержки рейса. По нормам ЕС компенсации могут составлять до 600 евро на человека. Тогда как по подсчетам Ryanair, вся чрезвычайная ситуация обойдется компании в 20 миллионов евро. Это означает, что каждому пострадавшему пассажиру в среднем будет выплачено лишь за 63 евро.
Из-за отмены рейсов пострадали 315 тысяч человек; многие говорят, что их никто вовремя не сообщил. Авиакомпания утверждает, что все они получили по электронной почте предложения об альтернативных маршрутах и компенсации. Пассажиры говорят, что это не так. Многие узнавали об их отмене рейсов за день до вылета или даже за несколько часов — и в результате найти альтернативные варианты было уже очень сложно или невозможно. Они жалуются, что авиакомпания не принимает жалобы через интернет или по телефону. Если рейс будет отменен, пассажир может бесплатно сменить на другой рейс по тому же маршруту (если там остались места) или полностью вернуть деньги за билет. Для изменения маршрута придется пообщаться с онлайн-консультантом компании, и не факт, что такой обмен будет бесплатным.