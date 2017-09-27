Крымским вкладчикам ПриватБанк выплатит 1,6 млрд гривен
2017-08-23 16:42
Крымским вкладчикам ПриватБанк выплатит 1,6 млрд гривен
Бывшие хозяева банка продали активы и пассивы финучреждения коммерческой структуре, которая и занимается взысканием взносов в судебном порядке
“ПриватБанк” в соответствии с решениями судов выплатит своим крымским вкладчикам около 1,6 млрд гривен, передает Rus.Media. Об этом в интервью порталу “Минфин” сообщила в. а. председателя банка Галина Пахачук.
По ее словам, бывшие хозяева банка продали активы и пассивы финучреждения коммерческой структуре, которая и занимается взысканием взносов в судебном порядке
“Банк продал активы и пассивы коммерческой структуре, которая и ведет этот иск. По своей сути — это частная претензия. Что не совсем красит банк и тех, кто ранее уже принимал решение – продать депозиты физлиц без согласия самих вкладчиков”, – рассказала Пахачук.
Она отметила, что указанные вклады – это вклады тех граждан, которые подтвердили свою экономическую связь с Украиной. При этом, глава “Приватбанка” отметила, что банк возвращает подобные вклады и без участия исполнительных органов.
Пахачук рассказала, что сейчас бывшие сотрудники украинских правоохранительных органов создали на территории Крыма частные юридические конторы, которые занимаются за вознаграждение взысканием вкладов из украинских банков.
“Отмечу, что сейчас многие бывшие прокуроры и судьи создали адвокатские конторы, которые за деньги решают проблемы с возвращением вкладов. Но мы и так эти вклады возвращаем по решению судов. В ближайшее время мы вернем около 1,6 млрд гривен с крымским вкладам на основании решений судов, вступивших в законную силу, добровольно, без исполнительной службы”, – отметила Пахачук.