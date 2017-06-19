Кровавые разборки на поле: на Черниговщине обстреляли аграриев
19.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Носовский отдел полиции поступило сообщение от агронома ООО «НосивкаАгро», что 17 июня на поле возле с. Адамовка Носовского района неизвестный устроил стрельбу. Об этом стало известно из собственных источников. Злоумышленник стрелял по рабочим и ранил механизатора. Рабочие указанного общества рассказали, что в 23 часов во время обработки поля к ним подошел неизвестный мужчина и в ходе общения между ними возник конфликт. Злоумышленник достал пистолет и выстрелил трижды. В результате были ранены двое рабочих. С диагнозами непроникающей огнестрельное ранение живота и непроникающей огнестрельное ранение в области горла пострадавшие были госпитализированы в Носовскую ЦРБ. С места происшествия неизвестный злоумышленник скрылся.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым