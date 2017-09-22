Кровавое застолье: в ходе хмельного конфликта мужчина ножом порезал друга
22.09.2017 | Новости | Комментариев нет|
Поножовщиной закончилось застолье в Семеновке. В приемное отделение Семеновской ЦРБ с колото-резаными ранами шеи доставили 39-летнего жителя Семеновки.
Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.
Ран мужчине нанес его 39-летний товарищ во время распития спиртных напитков. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них выхватил нож и ударил им три раза в шею и один раз в живот своего товарища.
По данному факту открыто уголовное производство.
Сейчас пострадавший госпитализирован в хирургическое отделение.
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