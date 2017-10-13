Кровавое ДТП во Львове возле костела Святого Андрея Первозванного

despravda | 13.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-06-18 16:46

Кровавое ДТП во Львове возле костела Святого Андрея Первозванного
Первые данные о водителе, наехавшем на людей.

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Перевернутый автомобиль несколько часов лежал на тротуаре возле места ДТП. Чуть поодаль прикрытое голубой тряпкой тело трагически погибшей женщины в результате наезда иномарки.

В полиции поделились первыми деталями ДТП, произошедшего сегодня, 18 июня на площади возле костела Святого Андрея Первозванного, сообщает “Rus.Media”.

Водителю 49 лет, он местный житель. Правоохранители рассказали, что вместе с женой он в 11:00 вышел из костела, и сев за руль и тронулся с места.

Авто неизвестно почему увеличило скорость, и водитель проехав 15 метров по тротуару, не справившись с машиной наехал на людей.

Ни водитель, ни его супруга в результате ДТП не пострадали, даже несмотря на то, что авто перевернулось. Мужчина находится в полиции и дает показания. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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