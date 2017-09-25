Кристина Орбакайте и ведущая «Орла и решки» устроили модную битву на MusicBox
2017-09-25 15:47
Кристина Орбакайте и ведущая «Орла и решки» устроили модную битву на MusicBox
В Москве прошла премия MusicBox 2017.
На выходных в Москве прошла премия MusicBox 2017, на которой собрались звезды российского шоу-бизнеса, передает Rus.Media. Зрители шоу обсуждали не только победителей премии, но и наряды знаменитостей.
В пресс-волла столкнулось сразу несколько звезд, которые пришли на мероприятие в идентичных или очень похожих нарядах. Так 46-летняя певица Кристина Орбакайте и ведущая программы «Орел и решка», 26-летняя Анастасия Івлєєва выбрали практически идентичные наряды итальянского бренда Ermanno Scervino.
Кристина вышла в свет в полупрозрачном комбинезоне, а Анастасия — в очень похожей вязаной платья. Впрочем, ни одна из знаменитостей не смутилась. Более того, Івлєєва даже прокомментировала ситуацию. «Просто у нас хороший вкус!» — заметила телеведущая.