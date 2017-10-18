Криштиану Роналду стал второй самой богатой знаменитостью в Европе
2017-10-18 14:31
Криштиану Роналду стал второй самой богатой знаменитостью в Европе
Рейтинг предоставил престижный журнал Forbes.
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Криштиану Роналду стал второй самой богатой знаменитостью в Европе, передает Rus.Media. Рейтинг предоставил престижный журнал Forbes.
Согласно данным издания, португальский футболист стал 2-й самой богатой знаменитостью в Европе. На первой строчке находится автор серии книг «Гарри Поттера» Джоан Роулинг. Ее чистый доход в текущем году составил 95 миллионов долларов, в то время как звезда «Реала» заработал 93 миллиона. На третьем месте располагается британская рок-группа Coldplay, которая в текущем году получила 88 миллионов.
Знаменитый украинский футболист Андрей Шевченко рассказал, что Криштиану Роналду достоин приз «Лучшего игрока года». Он также отметил игру Лионеля Месси и Неймара.