Криптовалюта в Украине не запрещена законом – Данилюк
2017-10-18 07:34
Криптовалюта в Украине не запрещена законом – Данилюк
Глава Минфина отметил, что если в Украине статус криптовалюты не определено законом, но это не означает, что криптовалюта запрещена.
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Статус криптовалюты в Украине не определен законодательством, но это не означает, что криптовалюта запрещена, считает министр финансов Александр Данилюк, передает Rus.Media. Об этом министр написал на своей странице в соцсети Facebook, подводя итоги работы украинской делегации на ежегодных встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, США.
По его словам, вопрос финансовых технологий стало одним из ключевых на встречах в Вашингтоне как вызов для традиционных рынков и регуляторов.
“Есть много открытых вопросов, и в Украине статус криптовалюты не определено законом, но это не означает, что криптовалюта запрещена. Украина должна следить за мировыми трендами и не терять шанс для использования новых технологий и инноваций в финансовом секторе”, – отметил Данилюк.
Министр напомнил, что правительство вместе с Национальным банком и другими регуляторами финансового рынка с привлечением экспертов работает над тем, чтобы исследовать природу криптовалюти и сформировать позицию с соответствующего регулирования в Украине.
Ранее в Национальном банке Украины заявляли, что Bitcoin (криптовалюта) не попадает под определение валюты, но при этом майнинг (изготовление криптовалют) не является нарушением законодательства.
В то же время, Нацбанк предупредил о рисках использования криптовалюти, поскольку ее статус не определен законодательно, и регуляторы не несут ответственности за возможные риски и потери, связанные с использованием виртуальных валют в расчетных операциях.
Виртуальная валюта Bitcoin является одной из самых популярных альтернатив традиционным валютам, которую часто называют криптовалютой или виртуальной валютой. Bitcoin могут использовать для оплаты товаров или услуг у продавцов, готовых их принимать. Валюта не имеет единого эмиссионного центра, а ее выпуск может быть проведен случайным образом любым клиентом системы посредством использования вычислительных мощностей электронного оборудования для поддержания работы системы.
На сегодняшний день в мире существует более 1100 криптовалют, общая капитализация этого рынка – 133 миллиардов долларов
Украинская делегация отбыла в Вашингтон (США) для участия в ежегодном собрании Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне. В составе делегации под руководством министра финансов Александра Данилюка его заместитель Юрий Буца, первый заместитель министра экономики Максим Нефедов, а также исполняющий обязанности председателя НБУ Яков Смолий и заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб.