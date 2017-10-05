Криминогенная ситуация 90-х годов будет казаться цветочками. Рада нанесла непоправимый вред наказания преступников
2017-10-04 14:06
Криминогенная ситуация 90-х годов будет казаться цветочками. Рада нанесла непоправимый вред наказания преступников
Все дела против коррупционеров будут закрыты.
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Принятый народными депутатами закон о судебной реформе может оставить дела Януковича и Майдана без результата.
Об этом заявила депутат от фракции «Самопомощь» Елена Сотник, передает Rus.Media.
«Совет нанесла непоправимый вред наказания преступников. Все дела по Майдану будут закрыты. Все дела против преступной власти Януковича будут закрыты. Все дела против коррупционеров действующей власти также будут закрыты», — отметила она.
Сотник уверена, что в результате принятого парламентариями закона, на свободу могут выйти целый ряд преступников.
«Убийцы, грабители, террористы и насильники могут выйти на свободу уже в тот день, когда Президент подпишет законопроект №6232 об изменениях в процессуальные кодексы». – подчеркнула нардеп.
В то же время пользователи сети считают, что правка одиозного радикала приведет к увеличению беспорядков в Украине.
«Как написал мой коллега, правка 109 Лозового приведет к увеличению разгула беззакония и беспорядков на улицах городов и сел. Криминогенная ситуация 90-х годов будет казаться цветочками», — отметила Евгений Школьный.
«Видимо, соломку себе стелят», — считает Виктор Левчук.
«У нас что, сформировалась новая коалиция под названием «назад в 90-е»?», — подчеркнул Евгений Школьный.