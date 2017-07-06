«Криминальное» хобби обнаружили у бабушки из Нежина

magictr | 06.07.2017 | Новости | Комментариев нет

207 растений мака нежинка, 1938 года рождения, выращивала на своем приусадебном участке в г. Нежин.

Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников.

Все растения были сорваны и изъятые у женщины сотрудниками полиции, после чего направлены в научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра.

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