Крепость Чернигов
Чернигов – один из древнейших русских укрепленных городов, первое упоминание о котором датируется в летописи 907 годом. Но город возник значительно раньше – так, на камне, хранившийся в древнейшей церкви города, была пометка, что касается в пересчете с греческого летосчисления начале Х века. Черниговская крепость находилась на правом высоком берегу Десны в месте впадения в нее притока Стрижня. Первое письменное упоминание об укреплении Чернигова относится к 1078 в связи с противоборством князей Изяслава и Всеволода Ярославича – с одной стороны и Олега Святославовича – с другой. В XII веке Черниговская крепость считалась одной из сильнейших в России. Город был обведен земляными валами и рвами, рублеными деревянными стенами, сложенными из отдельных срубов – городень, имевших воротные башни. Фактически крепость состояла из нескольких важных частей: – Детинец, находившийся в устье реки Стрижня; – Посад, который примыкал к Детинца с северо-западной стороны, а с востока примыкал к береговой черте Стрижня; – «Третьяк». Часть должность, что простиралась вдоль берега Десны с востока на запад, присоединялась к Детинца с западной стороны. Защитное ограждение имела длину 1600 метров; – Елецкий Успенский монастырь. Основанный еще в XI веке. Ограда монастыря длиной 800 м содержала и земляные валы, и рвы. Эти части Черниговской крепости отделялись друг от друга глубокими и широкими оврагами, что усиливало обороноспособность как всей крепости, так и отдельных ее частей. От Елецкого Успенского монастыря начинался еще один пояс защитных укреплений Чернигова – «обходной град». Остатки этих земляных сооружений сохранились кое-где до нашего времени. Отсюда вал шел в северном направлении перпендикулярно береговой линии, поворачивая затем на восток. Таким образом, линия вала достигала в длину 6500 м и пересекала реку Стержень, проходила по Застриженню, возвращала затем на юг и соединялась с посадом вблизи северо-восточного угла Детинца. Крепостная ворота находилась в «обходном граде», где его ограда упиралась в реку Стрижень. В 1239 году во время татаро-монгольского нашествия Чернигов был разрушен врагом. В XIV веке Северская земля перешла под контроль литовского княжества. В этот период начались работы по строительству крепости. Объем и характер этих работ остается неизвестным. В начале XVII века эта территория переходит под власть Польши, но уже в первый год освободительной войны украинского народа польский гарнизон был выбит из крепости, а Чернигов становится центром одноименного казацкого полка. В 1667 году в южном углу Детинца Черниговской крепости возвели небольшую цитадель размером 43,2 на 54 метра. В 1670 году укрепления Детинца снова ремонтируются и модернизируются. Фортификационными работами в этот период руководил черниговский полковник Дунин-Борковский. В 1706-1708 году укрепления Чернигова были заново переработаны и расширены. В 1712 году старая двойная ограда крепости была усилена новой – бастионного типа. Артиллерия крепости по описанию на 1718 насчитывала 31 пушку – 20 медных, 10 чугунных, одна медная мортира. Гарнизон состоял из 113 «строевых нижних чинов», 4-х офицеров и 6-ти рейтаров. В 1724 году Черниговская крепость вошла в так называемый штата крепостей Российской империи, документы канцелярии гетмана К. Разумовского свидетельствуют о строительных работах в крепости в 1754 и 1757 годах. На плане Чернигова XVIII века показано пять ворот, из которых известны названия только трех – Любецкий, Прогоревшие (они же Лоевский) и Водяные (исходя из главной части крепости к Стрижня) В 1798 году Черниговская крепость прекратила действовать как военный объект. В начале XIX в. были частично раскопанные крепостные валы. На их месте разбиты бульвар, который украсили 12 пушками. После 1845 на месте Черниговской крепости заложен парк под названием Вал, что существует и поныне.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым