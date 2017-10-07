Креативные фото, которые заставят вас рыдать от смеха
07.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-10-07 17:19
Креативные фото, которые заставят вас рыдать от смеха
“Совпадение? Не думаю”.
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Неужели такое бывает?
Эта подборка невероятных совпадений, ну очень уж смешная!
Фото о том, как забавно выглядит наряд, который случайно подошло под локацию или похоже на обычные предметы, гарантированно поднимет настроение на целый день.
Согласитесь, изысканная Ким Кардашьян и ее платье, которая похожа на мешок с луком – это бомба!