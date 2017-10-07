Креативные фото, которые заставят вас рыдать от смеха

despravda | 07.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-07 17:19

Креативные фото, которые заставят вас рыдать от смеха
“Совпадение? Не думаю”.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter

Неужели такое бывает?

Эта подборка невероятных совпадений, ну очень уж смешная!

Фото о том, как забавно выглядит наряд, который случайно подошло под локацию или похоже на обычные предметы, гарантированно поднимет настроение на целый день.

Согласитесь, изысканная Ким Кардашьян и ее платье, которая похожа на мешок с луком – это бомба!

Похожие записи

Об авторе

despravda