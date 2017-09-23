Кратко о жизни Яны Клочковой
2014-08-07 19:13
Кратко о жизни Яны Клочковой
Родилась Яна в Симферополе. Начала заниматься плаванием уже 7 лет.
Сегодня Яне Клочковой, заслуженному мастеру спорта по плаванию, исполнилось 32 года.
Родилась Яна в Симферополе. Начала заниматься плаванием уже 7 лет. Переехав в Харьков, поступила в училище физической культуры и спорта, который окончила в 2001 году.
Биография Яны Клочковой пестрит рекордами. Среди них 50 рекордов Украины по комплексному плаванию вольным стилем, эстафетному плаванию, плаванию на спине, баттерфляем в дистанциях от 100 до 1500 метров. Также Яна установила мировой рекорд на 400 м (на олимпийских играх в Сиднее) и рекорд Европы (на 200 м) по комплексному плаванию.
Отдельно стоит отметить большое количество наград. Спортсменка завоевала пять медалей на олимпийских играх, из них четыре золотых и одна серебряная. В начале спортивной карьеры Клочкова была серебряным призером и двукратной победительницей Юниорских чемпионатов Европы.
Также ею были неоднократно завоеванные титулы чемпионки Европы (Лиссабон 1999 год, Хельсинки 2000 год, Валенсия 2000 год), серебряного и бронзового призера Чемпионата Европы (1997 год). Клочкова является двукратной чемпионкой мира, серебряным призером Чемпионата мира (Фукуоцы, 2001 год).
Кроме того, Яна награждена украинскими национальными орденами: орденом княгини Ольги, “За заслуги”, “Герой Украины” и прочими. Все награды и знаки отличия спортсменки трудно перечислить.
Яна Клочкова является членом Федерации плавания Украины.
Коротко о спортсменке
Семья Яны:
Сын Александр Клочков (2010 г.н.)
Отец Александр Клочков
Мать Елена Валентиновна Клочкова
Бабушка Дина
Сестра Анна Александровна Клочкова (род. 1984)
Любимый:
Цвет – Розовый
Запах Сирени и дождя
Продукт – Мороженое
Хобби: Книги. Любит романы и классику.
Черты характера: Целеустремленность, настойчивость.
Деньги в жизни спортсменки – средство для улучшения жизни.
Жизнь после спорта:
После окончания спортивной карьеры Яна планирует освоить какую-либо профессию и заботиться о семье, не забывая при этом о развитии водных видов спорта в Украине и помощи детям.