Красивые пожелания на праздник Веры, Надежды, Любви и их матери Софии
2017-09-30 07:39
Красивые пожелания на праздник Веры, Надежды, Любви и их матери Софии
Православные христиане каждый год в сентябре празднуют День памяти Веры, Надежды, Любви и их матери Софии.
***
По жизни пусть нас сопровождает снова
Лишь сильная Вера, Надежда, Любовь!
Бурлит пусть слепая судьба-река,
У нас есть праздники опора в веках!
И если взгрустнеться немного в дороге,
Путь тяжелый, на сердце печаль и тревоги,
Только вспомни, что ждет тебя милый дом опять,
Где царит вера, надежда, любовь!
***
Встречай праздник Веры, Надежды, Любви,
Что нам помогают светлее делать дни.
Живя неизменно в горячей крови,
Добавят и силы, и воли они!
Пусть вера тебя только к счастью ведет,
Надежда подарит, радость, мечты,
Любовь вдохновляет, как будто полет,
Чтобы чувствовать нежность, тепло, доброту!
***
Пусть в День Надежды, Веры и Любви
Вас Ангел наградит огромным счастьем,
Чтобы забыли все свои беды,
И отогрели душу от ненастья.
Чтобы чистой веры лился светлый луч,
Надежда Ваше сердце наполняла,
И чтобы любовь через жизненные тучи
Среди мирских забот всегда сияла!
***
Пусть будет в жизни три героини:
Надежда и Вера, а с ними Любовь,
Пусть дни плохие исчезнут отныне,
А лучшее время придет к тебе снова.
Пусть будет Надежда светилом в ночи,
И пусть будет Вера в твоей голове,
Любовь в сердце, любовью живи,
И будь благодарен прекрасной судьбы!
***
Любовь, Надежда, Вера творит чудеса.
И, расправляя крылья, взмывают в небеса.
Счастливцы, что познали их силу на себе.
Им больше не придется блуждать в темноте и мгле.
О, люди, берегите любовь, надежды свет,
И не теряйте веру, когда дороги нет.
Еще впустите в сердце побольше доброты.
И непременно сбудутся все давние мечты!
***
Поздравляю с Днем Веры, Любви и Надежды!
В этот праздник добрые и возвышенные ооличчя.
И счастливы, в скромных опрятных одеждах,
В храм спешат люди святым помолиться.
Я желаю вам мудрости истинной веры,
Чтобы, как солнце, она вашу жизнь озаряла.
И пусть сестры вам служат достойным примером,
Ведь за веру они пострадали немало.
***
Жить с надеждой, легче намного,
Хорошо, если в сердце любовь,
Если жизнь большая дорога
Дарит веру в мечту снова и снова!
На праздник Веры, Надежды с Любовью
Я желаю добра и чудес,
Чтобы радостных дней было бы достаточно,
Рой забот незаметно исчез!
***