Красавицу Настю Каменских заподозрили в беременности (фото)
2017-09-29 21:42
Красавицу Настю Каменских заподозрили в беременности (фото)
Звезду в белом платье сравнили с Афродитой.
Украинскую певицу Настю Каменских сравнили с греческой богиней.
Участница дуэта “Потап и Настя” опубликовала на своей странице в соцсети Instagram еще один снимок с отдыха, пишет Rus.Media.
Однако на этот раз она появилась в маленьком белом платье, а не в бикини. Некоторые пользователи сети спросили певицу, не беременна ли она.
Стоит отметить, что на снимке певица, кажется, совсем без макияжа.
“Афродита”, – отметил Саша Глушенко. “Горячая синьорита!”, – написала пользователь с ником klimentyeva.marina.
“И такая красивая фигура”, “Красотка”, “Ты самая красивая”, “Вы прекрасны! Как майская роза”, “Знойная женщина!”, “Как всегда прекрасна”, “Ты что, беременна?”, “Вымученная какая-то, отдохни”, “Красивая жемчужина”, “Если честно, платье не очень, а Настя супер”, – прокомментировали пользователи сети.