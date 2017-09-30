Красавица жена динамовца Олега Гусева покорила фанатов откровенными фото
2017-07-25 06:07
Красавица жена динамовца Олега Гусева покорила фанатов откровенными фото
Жена опытного полузащитника “Динамо” Олега Гусева Мария порадовала своих поклонников яркими фотографиями.
Жена полузащитника “Динамо” покорила сеть пикантными фото, передает Rus.Media.
Жена опытного полузащитника “Динамо” Олега Гусева Мария порадовала своих поклонников яркими фотографиями. Вторая половинка экс-футболиста сборной Украины опубликовала несколько пикантных снимков на странице в Instagram.
На фото молодая девушка буквально завораживает своей красотой, позируя перед камерой в различных эффектных образах. Подписчики наслаждаются очаровательной блондинкой, отмечая его необычайную привлекательность в комментариях.
“Шикарная”; “Фото-бомба”; “Круто”; “красотка”; “Выглядишь фантастически”; “Крутой образ”; “Машка красавица”; “Шикарная детка”; “Звезда”; “Богиня”; “Очень элегантная и женственная красавица”, – пишут жене Гусева восторженные комментарии подружки и простые подписчики.