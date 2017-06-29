«Kozak System» зарядил бешеным драйвом батуринцев (Фото)

magictr | 29.06.2017 | Новости | Комментариев нет

Настоящей изюминкой Казацкого праздника в Батурине стало выступление известной украинской группы «Kozak System», который пожаловал к Гетманской столице.

На батуринской сцене группа «Kozak System» зарядил бешеным драйвом, разжег огонь и зажег сердца всей публики, без преувеличения – от малого до старого. Выступление группы не просто захватил, а пронзил душу, сердце.

Да и Гетманская столица в свою очередь поразила казаков – своей историей, своими героями-гетманами, своими памятниками и музеями.

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