Кованые ворота в Львове. brama-market.lviv.ua дает ответы на основные вопросы о ковка
Кованые ворота: основные характеристики
Настоящая находка для каждого — это кованые изделия, которые не только смогут стать главным украшением участка, а также станут надежной его защитой. Чем же популярен этот тип конструкций и почему с каждым днем его популярность только растет? Компания «ВОРОТА МАРКЕТ» предлагает узнать цены на кованые ворота по ссылке https://brama-market.lviv.ua/products/category/kovani-vorota
Из чего можно изготовить кованые ворота в Львове
В первую очередь, необходимо сказать пару слов о материале, из которого они могут изготавливаться. Так, наиболее популярным вариантом является сталь, а далее по списку идут такие материалы, как железо, профилированный лист, а также сочетание металла с деревом или поликарбонатом. Последний вариант популярен тем, что уменьшает нагрузку на петли и увеличивает срок эксплуатации полотна.
Также стоит сказать о том, что изготовление осуществляется в горячем цехе непосредственно нашими кузнецами. Более того, это ручная работа, которая не воспринимает никакого технологического оборудования. Антикоррозийные характеристики обеспечиваются за счет процедуры холодного цинкования. Вы можете заказать как сплошной тип полотна, так и прозрачный, в зависимости от ваших личных пожеланий.
Художественная ковка: что можно заказать
Помимо ворот мы предлагаем возможность заказать любое изделие. Кованые лестницы можно купить со скидкой вместе с воротами. Дизайн может были идентичным. Над внешним видом работает наш художник. Эскизы кованых ворот можно выбрать из каталога или придумать самому.
Не забывайте о том, что кроме ворот, должен быть другой способ попасть на территорию. Поэтому мы рекомендуем заказать кованые калитки.
Откатные или распашные ворота: какие выбрать?
При выборе типа вам следует учитывать несколько факторов, среди которых особенно важными являются габариты участка.
Характеристика
Откатные
Распашные
Экономия пространства
так
нет
Возможность перекрыть широкий проем
так
так
Автоматика
так
так
Сложность установки
так
нет
Комбинирование с любым материалом
так
так
Сколько стоят такие модели
Цена на изделия из металла зависит от размера полотна, которое вы выбираете.
Так, кованые въездные системы
3000х2000 мм — 1350 евро,
кованые ворота 4000х2000 мм — 1900 евро,
системы 5000х2000 мм — 2120 евро.
Кованые изделия Закарпатья стоят в зависимости не только от размера. Важным фактором является сложность и количество деталей. Если кованые элементы будут сложными и тонкими, то стоимость повышается.
Узнайте больше! 5 вопросов про художественную ковку!
Это нанесение специального покрытия, которое имитирует на поверхности изделию определенный цвет. Вы можете выбрать патину из трех возможных вариантов: серебряный оттенок, золотой или зеленый. Можете нанести на весь фасад, или отдельно на определенные его части.
Так, наши мастера в кузнице обрабатывают полотно пескоструйной очисткой, которое направлено на борьбу с причиной возникновения ржавчины.
Кроме услуги патинирования, вы можете предоставить нашим мастерам эскиз полотна, который вы хотели бы видеть, и они смогут воплотить его в жизнь. Здесь нет никаких ограничений, любая идея, может быть воспроизведена на полотне. Также вы можете выполнить полотно в любом стиле — барокко, классицизм, минимализм, гранж, готика и т.д.
Вы можете заказать полотно из металла и поликарбоната. В таком случае, ваши ворота будут иметь меньший вес, и смогут прослужить в два раза дольше.
Это происходит в цехе методом холодного цинкования. Это покрытие специальным составом, в котором сосредоточено большое содержание цинка. Им могут быть покрыты кованые ограждения и заборы.
Где можно купить изделия художественной ковки?
Купить кованые ворота можно на сайте brama-market.lviv.ua. И там можно посмотреть фото кованых калиток.
Доставка происходит по всей территории Украины. Салоны ворот можно посетить в любом городе. Компания «ВОРОТА МАРКЕТ» Львов приглашает лично обсудить все детали будущих ворот, просмотреть каталоги или получить консультацию нашего дизайнера.
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