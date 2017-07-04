Который маніяж стоит попробовать в этом сезоне (ФОТО)

magictr | 04.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Интересный и главное простой макіяяж в нашей подборке.

Сегодня большей популярностью пользуется довольно нейтральный макияж с “голыми” глазами. То есть все больше женщин выбирают мейк, в котором на глазах – только тушь для ресниц. Но как бы мы себя не обманывали тем, что “макияж без макияжа” – это круто, все-таки правильно накрашенное лицо выглядит куда эффектнее.


 
Чаще всего от макияжа мы отказываемся потому, что – как нам кажется – не умеем красить глаза. Сегодня мы решили продемонстрировать вам, что в многих макияж-образах нет ничего сложного.

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Источник: goodhouse.com.ua

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