Который маніяж стоит попробовать в этом сезоне (ФОТО)
04.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Интересный и главное простой макіяяж в нашей подборке.
Чаще всего от макияжа мы отказываемся потому, что – как нам кажется – не умеем красить глаза. Сегодня мы решили продемонстрировать вам, что в многих макияж-образах нет ничего сложного.
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Источник: goodhouse.com.ua
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