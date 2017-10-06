Котенок нашел соску, и теперь не хочет ее отдавать. Только посмотрите на это чудо! (видео)
06.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-10-05 18:58
Котенок нашел соску, и теперь не хочет ее отдавать. Только посмотрите на это чудо! (видео)
Дети, случайно уронив соску, начинают неистово реветь, всячески сигнализируя тем самым, что произошло бедствие глобальных масштабов. .
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Как оказалось, любовь к подобного аксессуара питают не только человеческие детеныши, но и звериные. Это котенок поцупило у своего маленького хозяина соску, а когда отец попытался забрать ее, зверек проявил настоящий бойцовский характер. Несмотря на свои крошечные размеры, усатый не дал человеку одержать над собой победу, передает Rus.Media.