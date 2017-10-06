Косово – Украина смотреть онлайн прямая трансляция матча 6 октября 2017
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Оотбор к Чемпионату мира в России 2018 Когда начало матча Косово – Украина 6-10-2017 в 21:45 по московскому времени.
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Прогноз на матч Косово – Украина
6 октября 2017 года в 21:45, в городе Шкодер на поле арены «Лоро Боричи» сборная Косово сыграет матч 9 тура против сборной командой Украины в рамках квалификации на Чемпионат мира 2018.
Получив право проводить официальные матчи в рамках УЕФА, национальная сборная Косово на сегодняшний день считается, пожалуй, самой «молодой» командой среди всех, кто принимает участие. Учитывая, что косоварам еще ни разу не удавалось пробиться ни в один из турниров, в которые были шансы, мимо этой сборной пройдет и ЧМ в России в 2018 году. Сборная Косов в текущем отборе провела 8 матчей в группе, а за это время положительного результата добилась только в матче с финами 1:1.
Сборная команда Украины, после провального вылета с чемпионата Европы во Франции, как известно одобрила кандидатуру Андрея Шевченко на пост главного тренера. Ставка на нового коуча была очень высокая, но к счастью для сборной период акклиматизации был не долгим. Сборная Украины получила нужное вдохновении и даже была в шаге от того, чтобы возглавить группу I, но результаты крайних туров удивили. После победы над Турцией, сборная Украины проиграла сборной команде Исландии 2:0 и опустилась на 4 строчку.
В дебютном между этими командами поединке, который состоялся год тому назад, сборная Украины на своем поле одержала уверенную победу 3:0. В составе украинской сборной стоит выделить новичка, которым стал бывший бразилец Марлос, выступающий за донецкий Шахтер. Ставка: ф2 -2