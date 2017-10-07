Косово – Украина 0-2: обзор матча
2017-10-07 11:03
Косово – Украина 0-2: обзор матча
“Сине-желтых” ждет решающая домашняя игра против хорватов.
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В предпоследнем туре группового этапа квалификации ЧМ-2018 сборная Украины в гостях обыграла команду Косово со счетом 2:0, передает Rus.Media. Встреча прошла в албанском Шкодере на стадионе “Лоро Боричи”.
Поединок не изобиловал острыми моментами. Виной тому проливной дождь, залівшій газон “Лоро Боричи”, но все же голевые моменты в команде Шевченко возникали. И в первые 45 минут поединка главная угроза воротам хозяев исходила от Евгения Коноплянки, который на 22 минуте попал в штангу. К сожалению, Артем Кравец, к которому отскочил мяч, не смог отправить его в цель.
После возвращения на поле давление на ворота косоваров усилилось. На 60 минуте Леарт Пачарада после подачи с фланга Евгения Коноплянки занес мяч в собственные ворота, а в самой концовке Ярмоленко удвоил счет.
Отметим, что в составе сборной Украины дебютировали натурализованный бразилец Марлос и Виталий Буяльский.
Украина выиграла важный матч в Шкодере, но самое главное испытание на команду Шевченко ждет уже 9 октября, когда в Киеве наша команда сыграет со сборной Хорватии.