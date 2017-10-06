Косово, берегись! Марлос прибыл в расположение сборной Украины
2017-10-06 10:58
Косово, берегись! Марлос прибыл в расположение сборной Украины
Натурализованный бразилец готов к дебюту за украинскую сборную.
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Полузащитник донецкого “Шахтера” Марлос присоединился к сборной Украины в Шкодере, Албания, где сегодня подопечные Андрея Шевченко проведут важнейший матч отбора на ЧМ-2018 против Косово, сообщается на официальном аккаунте ФФУ в Facebook, передает Rus.Media.
Напомним, натурализованный бразилец не смог вылететь вместе с командой в четверг из-за проблем с документами, однако Андрей Шевченко на предматчевой конференции заявил, что рассчитывает на Марлоса и ждет его приезда.
Также Шевченко признался, что на 98 процентов уже определился с составом на поединок, а футболисты украинской сборной опробовали газон стадиона в Шкодере.
А вот тренер косоваров Альберт Буньякі считает Украину одной из сильнейших в мире и не расстроится, если его команда проигрывает.
Напомним, что до матча украинская сборная подошла не в оптимальном составе. Из-за травмы Ракицкого в первую сборную был вызван капитан молодежки Павел Лукьянчук, а Богдана Бутко заменил лидер луганской “Зари” Александр Караваев.