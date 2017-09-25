Космическая радиация является преградой для полета на Марс
2017-09-25 10:18
Космическая радиация является преградой для полета на Марс
Космическая радиация существенно отличается от радиации, которая может угрожать человеку на Земле.
Заряженные частицы имеют крошечные размеры, и тем не менее, они способны оказывать мощное воздействие на астронавтов, передает Rus.Media. Программа NASA Human Research Program (HRP) направлена на изучение этих частиц, чтобы решить одну из крупнейших проблем, возникающих при подготовке пилотируемой экспедиции на Марс – проблема негативного влияния космической радиации на человеческий организм.
Космическая радиация существенно отличается от радиации, которая может угрожать человеку на Земле – рентгеновских лучей, дозу которых мы можем получить, например, в кабинете зубного врача. От рентгеновских лучей хорошо защищает свинцовое одеяло, однако космическая радиация отличающийся тем, что частицы космических лучей имеют гораздо более высокую энергию, чем рентгеновские лучи, и при бомбардировке ядер атомов свинцового слоя такие высокоэнергетические частицы вызывают появление каскадов вторичных частиц, известных как вторичное излучение. Совместное действие на организм астронавтов первичного и вторичного космического излучения может привести к еще более тяжким последствиям, по сравнению с воздействием только первичного излучения, считают специалисты НАСА. Поэтому использование толстых свинцовых пластин не может гарантировать безопасность астронавтов во время длительных космических путешествиях.
Основной целью программы HRP является изучение влияния космического излучения, особенно одной из его разновидностей, называемых галактическими космическими лучами, на организм человека. Считается, что галактические космические лучи, источниками которых являются взрывы сверхновых, имеют наибольшее негативное влияние на организм человека. До других источников опасного космического излучения относят радиационные пояса Ван-Аллена нашей планеты, в которых содержатся захваченные частицы космического излучения, а также высокоэнергетические события, что происходят на Солнце.
В рамках подготовки пилотируемой экспедиции на Марс американское космическое агентство будет продолжать использовать, разрабатывать и совершенствовать технологии, позволяющие защищать астронавтов от космического излучения.