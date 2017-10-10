Кошка – индикатор кармы!
2017-10-09 20:58
Кошка – индикатор кармы!
Большая часть нормальных людей относится к кошкам исключительно позитивно, но некоторые представители рода людского испытывают к ним ничем необъяснимую неприязнь.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Кошки их раздражают, нервируют, мешают им, и вызывают желание немедленно прогнать. На первый взгляд кажется, что здесь такого? Ну не любит человек кошек, это его личное дело! Может оно и так, но я утверждаю: «Это повод серьезно задуматься!»
Домашняя кошка, наравне с собакой, живет рядом с человеком с незапамятных времен. Но если назначение собаки изначально было конкретным и понятным — охота, охрана, то с кошками все оказалось гораздо сложнее.
Истребление мелких вредителей вроде крыс и мышей можно назвать сопутствующей услугой, главное предназначение домашней кошки совсем не в этом. Кошка обладает уникальной биоэнергетической системой. Она способна тонко настраиваться на окружающие биополя и даже входить с ними в резонанс, осуществляя тем самым их коррекцию, а при необходимости и подпитку, а в исключительных случаях даже полное восстановление. Рассказы владельцев домашних кошек о том, как после общения со своей любимицей, у них исчезали головные боли, приходило в норму кровяное давление, вовсе не басни. Любой сбой в нашем организме неизменно проявляется в виде искажения энергетической ауры, кошка чувствует это и спешит на помощь.
Однако на этом таланты этих пушистых красавиц не заканчиваются. Кошка способна служить своеобразным индикатором благополучия человека. Когда в нашей жизни все в порядке, кошка, живущая рядом, спокойна, она много спит, не пренебрегает гигиеническими процедурами, и у нее хороший аппетит. Если же ваша питомица беспричинно начинает нервничать, перестает ухаживать за собой, плохо ест, это означает, что у вас что-то не так. Обычно чувствительнее всего, кошки и коты реагируют на ссоры в семье, причем они всегда принимают сторону, несправедливо пострадавшую в этих конфликтах. Если вы, к примеру, незаслуженно наказали своего ребенка, кошка обязательно придет к нему и, ласкаясь и урча, постарается успокоить малыша, восстановить душевное равновесие.
А теперь я хочу перейти, собственно, к тому, ради чего и начал писать эту статью. Как и всякая тонкая связь, взаимоотношения кошки и человека являются двунаправленными. Кошки чувствуют нас, но и человек очень хорошо чувствует кошек. Именно поэтому людей, равнодушных к ним, практически не встречается. Или симпатия, или неприязнь. С симпатией все понятно, а вот неприязнь… По моим наблюдениям, девяносто процентов злостных алкоголиков терпеть не могли кошек, большая часть знакомых женщин, личная жизнь которых не отличалась благополучием, регулярно, и к месту и не к месту, безапелляционно заявляли: «Ненавижу котов!», дети, подвергавшиеся насилию в семье или школе переносили свою обиду на бездомных или соседских кошек. И подобных примеров можно привести не мало. Можно с уверенностью сказать, что у человека, чья карма не идеальна, кошки вызывают негативные эмоции. Таким людям следует серьезно подумать над тем, как изменить свою жизнь, сделать ее более светлой и счастливой. И тогда эти маленькие пушистые симпатяги не будут вызывать у них ничего, кроме улыбки.