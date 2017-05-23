Корюковские разборки: 13-летнюю девушку сбил пьяный полицейский
23.05.2017 | Новости | Комментариев нет|
Несколько дней назад в Корюковке произошло резонансное ДТП: 13-летнюю девочку сбил пьяный человек, который имеет отношение к правоохранительным органам. Начальник топни в Черниговской области Эдуард Алехин сообщил, что в этом деле уже есть новости. В частности, уже принято решение об увольнении сотрудника, ведь собрано достаточно материалов, чтобы считать его причастным к совершению правонарушения. Материалы направлены в прокуратуру. Проверка других сотрудников этого подразделения и выяснения степени их вины продолжается. Известно, что пострадавший в ДТП Веронику Пархоменко сегодня перевели в Черниговской областной детской больницы.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым