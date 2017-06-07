Корюковщина прощается с 21-летним бойцом АТО
07.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Сегодня, 7 июня, в с. Б. Слобода Корюковского района прощаются с погибшим в зоне АТО морпехов Михаилом Кобцем. Тело воина доставили домой накануне. Траурная церемония началась в 10.30. Жизнь Михаила Кобца оборвалась 3 июня вблизи Мариуполя, Донецкой области. Во время обстрела позиций украинских войск боец получил тяжелое ранение. Умер от потери крови по дороге в госпиталь. На срочную военную службу Михаил Кобец был призван 4 ноября 2015. После ее окончания подписал контракт с ВСУ и продолжил службу в морской пехоты. 23 июня Михаилу исполнилось бы 22 года. У него остались мать и четверо младших братьев. 7 июня в Корюковке и районе объявлен днем траура.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым