Корюковка готовится к именинам
В этом году Корюковка праздновать 360-летие. День города запланирован на июль, и горожане уже активно готовятся к празднику. В частности, первомайские выходные активная молодежь районного центра «надела» серую и тусклую теплотрассу вокруг городского парка в патриотические цвета, а местные художники начали наводить красоту на больших конструкциях. «Активная Корюковская молодежь продолжает делать наш город цветным и красивым. Получается очень празднично, ведь город готовится отмечать свои именины », – написал глава молодежной общественной организации« Альтернатива »Владимир Онищук на своей странице в Facebook. Также 29 апреля Корюковке присоединились к масштабного уборка страны и провели общегородской субботник. Всего на 5 локаций получилось более 210 человек, собрали 187 больших 120-литровых мешков мусора. Более 140 таких же мешков с вторсырьем (пластик и стекло) было отправлено на переработку. Также на местах, где провели уборку, повесили плакаты с призывом ответственно относиться к окружающей среде. Активные работы ведутся по обустройству городского пляжа – пруд расширили, сделали необходимым углубление, на берегу выпилили аварийные деревья и кусты, уже привезли золотистого песка. Кроме того, к 360-летию Корюковки 20 мая в городском Доме культуры состоится открытый «Кубок с КВН». Участие в нем примут победители развлекательного телешоу «Рассмеши комика», участники шоу «Comedy Баттл» и «Лиги Смеха». Также приедет команда из Беларуси. Как известно, Корюковка основана 1657 казаками и переселенцами из Правобережной Украины. Город назван по имени казака Емельяна Карук и сначала было известно под названием Карукивка.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым