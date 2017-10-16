Коррупционный скандал Минобороны

despravda | 16.10.2017 | Экономика | Комментариев нет

2017-10-16 20:19

Коррупционный скандал Минобороны
Состоялось громкое задержание.

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Детективы НАБУ задержали инвестора компании «Трейд Коммодити» Владимира Трофименко, связанного с коррупционной схемой Министерства обороны Украины, передает Rus.Media.

Информацию о задержании Трофименко подтвердили в пресс-службе НАБУ.

Отмечается, что ведомство уже готовит официальный комментарий по поводу задержания Трофименко. Как известно, «Трейд Коммодити» связана с делом о растрате государственных средств чиновниками Минобороны.

Нардеп из БПП Сергей Лещенко заявлял, что за ООО «Трейд Коммодити» стоит Андрей Адамовский — «многолетний бизнес-партнер и подельник» нардепа Александра Грановского. Сам Грановский свою причастность к «Трейд Коммодити» отрицает.

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