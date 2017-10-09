Корпорация Microsoft не будет делать обновления для ОС Windows Mobile 10
2017-10-09 15:23
Корпорация Microsoft не будет делать обновления для ОС Windows Mobile 10
Microsoft не будет разрабатывать новые функции и выпускать устройства для Windows Mobile 10
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Microsoft не будет делать обновления для Windows 10 Mobile, кроме обновлений безопасности. Об этом сообщил корпоративный вице-президент Microsoft Джо Бельфиоре на своей странице в Twitter .
Бельфиоре уточнил, что компания не прекращает поддержку этого продукта. “Но разработка новых функций и выпуск новых устройств – сейчас не главное”, – написал он, передает Rus.Media.
Windows 10 Mobile – версия Windows 10, предназначенная для мобильных устройств с диагональю экрана до девяти дюймов. Софт устанавливался на смартфоны Microsoft Lumia.
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