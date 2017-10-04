Король Испании о лидеров Каталонии: Они разрушили систему
2017-10-04 08:15
Король Испании о лидеров Каталонии: Они разрушили систему
Об этом монарх заявил в телеобращении.
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«Каталонское общество сейчас разделено и конфликтует. Своими решениями лидеры Каталонии разрушили основанную на правилах систему, обнаружив неприемлемую неуважение к полномочиям государства», – сказал Фелипе.
Король добавил, что остается полностью предан конституции и демократии Испании, а также единства и стабильности в стране.
Reuters отмечает, что 49-летний монарх крайне не часто обнародует свое мнение по поводу политических вопросов. «Поэтому телевизионное обращение показывает, насколько глубоко Испанию пошатнуло голосование в Каталонии и следующие схватки, в результате которых ранения получили много граждан», – говорится в материале.
Как сообщалось, 1 октября в Каталонии проходил референдум о независимости, который в Испании считают незаконным. По данным регионального правительства Каталонии, явка на запрещен конституционным судом Испании референдум составила 42%. В то же время, как заявляют каталонские лидеры, 90,1% участников волеизъявления поддержали государственную независимость Каталонии, 7,9% присутствующих выступили против.
Полиция Каталонии заявила о трех погибших в ходе массовых беспорядков во время референдума, пострадали более 900 человек.