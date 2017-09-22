Кормление грудью: развеиваем мифы
2017-09-19 21:39
Кормление грудью: развеиваем мифы
Развей мифы о том, что безопасно, а что нет во время кормления.
Если ты кормишь грудью, кажется, что ребенок постоянно привязан к ней, передает Rus.Media.
Именно поэтому мамы часто обеспокоены тем, что каждое их неверное действие, может повлиять и на малыша. Читай о том, что влияет на качество твоего молока и развей мифы, передает Parents.
Миф: Нельзя пользоваться антиперспирантом
Правда.
Возможно, ты слышала, что алюминий, который входит в состав дезодоранта, токсичен для груди и грудного молока. Несмотря на то, что всегда можно выбрать антиперспирант без него, осторожность не нужно. Алюминий, естественно, обычно встречается в окружающей среде, поэтому большая часть действия происходит от продуктов питания, а не от продуктов для гигиены, и в любом случае практически не достигает грудного молока.
Миф: Не стоит принимать обезболивающее
Правда:
Не надо страдать. Согласно исследованиям Американской академии педиатрии, обезболивающие и жаропонижающие, такие как ибупрофен, ацетаминофен и напроксен, обычно подходят для кормящих мам, хотя каждый препарат имеет свои преимущества и создает риски. Но есть несколько лекарств, употребление которых лучше избегать. Например, антиконгестанти могут снизить производство молока, в то время как антигистаминные препараты могут вызвать сонливость.
Миф: Нельзя пить кофе
Правда:
После тяжелой ночи (просыпалась четыре раза?), не бойся налить себе чашку и взять еще. Исследования показывают, что количество кофеина, который получит ребенок, составляет лишь небольшой процент того, что ты пьешь. Однако не стоит употреблять больше порций кофеина и обязательно растянуть на день. В более высоких дозах кофеин из грудного молока может накапливаться в теле малыша, что сделает его раздражительным.