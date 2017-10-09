Корчак оздоровилась на 100 тысяч гривен
2017-10-09 14:50
Корчак оздоровилась на 100 тысяч гривен
Заработная плата главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак в сентябре составила 211 946 гривны,
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Заработная плата главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак в сентябре составила 211 946 гривны, 107, 2 тысяч из которых – материальная помощь на оздоровление, передает Rus.Media.
Об этом говорится в ответе НАЗК на запрос СМИ
Оклад Корчак составил 23 177 гривен, надбавка за выслугу лет – 11,6 тыс. гривен, надбавка за интенсивность труда – 23,2 тыс. гривен, оплата за период отпуска – 43,2 тыс. гривен.
Кроме того, Корчак заработала 3,5 тыс. гривен за работу, которая предусматривает доступ к государственной тайне.
Указывается, что члены НАЗК Александр Скопич и Александр Серегин заработали за сентябрь 47,4 тыс. гривен и 73,9 тыс. гривен соответственно.
Как известно, зарплата Корчак в марте составила 87 572 гривны, в апреле – 101 400 гривен, в мае – 104 884 гривны, в июне – 100 838 гривны, в июле – 113 318 гривне, а в августе – 108 373 гривны.
В феврале 2017 разгорелся скандал вокруг крупных премий, которые выписывала Корчак.
В октябре 2016 года журналисты программы “Схемы” сообщили, что четыре члена Национального агентства по предотвращению коррупции ежемесячно получали к своему основному окладу две надбавки и премию в размере месячной зарплаты.
В результате этого вместо одного стандартного оклада члена НАЗК получали по четыре.