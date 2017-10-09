“Контролируются нашими”: У Путина признали, что необходимо выводить войска из Украины
2017-10-09 16:31
“Контролируются нашими”: У Путина признали, что необходимо выводить войска из Украины
Ведущие российского телеканала продолжают утверждать, что военных из РФ на Донбассе нет.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Подконтрольный боевикам Донбасс фактически присоединен к России, однако войска надо выводить, передает Rus.Media. Об этом рассказал доктор юридических наук, член совета при президенте РФ Владимире Путине по развитию гражданского общества и правам человека Илья Шаблінскій в эфире одной из пропагандистских передач на телеканале “Россия 1” – “60 минут”.
“Эти территории контролируются нашими (российскими – ред.) вооруженными силами. Ходит рубль, территория контролируется Российской Федерацией, руководство этих республик выполняют установки нашего (российского – ред.) правительства. Донбасс финансируется из российского бюджета, рядом Ростовская область, там долгое время протестовали шахтеры, и им российская власть помочь не может. 400 миллионов долга перед шахтерами. До июля платили, с августа перестали платить. Мы фактически взяли этот кусок Донбасса, но формально вроде бы нет, но фактически да”, – сказал Шаблінскій.
Он вспомнил, что по решению украинцев, необходимо вывести все иностранные войска с территории оккупированного Донбасса.
“Так, европейские и российские партнеры говорят, что сотни танков, сотни гаубиц, от 200 до 400 находится там. Российская сторона не решила для себя выводить войска или нет, а Минские соглашения выполнили только одну роль – прекратили горячую фазу конфликта”, – отметил Шаблінскій.
Видео: Шаблинский: России надо уйти с Украины (YouTube/Сила Слова)
При этом один из политиков решился назвать присутствие российских войск на территории Украины “безумием”.