Конфеты кушать полезно – ученые назвали весомый аргумент
Авторы научного исследования и, одновременно, разработчики новых полезных вкусностей профессор Михель Кенце и Адольф Андерсен, утверждают, что их кондитерские изделия способствуют продлению молодости. Секрет такого потрясающего эффекта, заверяют ученые, заключается в том, что в конфетах содержатся только полезные
натуральные ингредиенты: черный шоколад, сухофрукты, пюре манго и соевое молоко. И каждый ингредиент выполняет какую-то положительную для организма человека функцию.
Например, какао-бобы содержат фенилэтиламин и полифенол. Полифенол способствует молодости кожи и защищает клетки от свободных радикалов, которые, по словам специалистов, ускоряют процесс старения, пишет new-s.com.ua. Кроме того, ученые отмечают, что плоды манго содержат энзимы, которые активизируют процесс метаболизма в организме, и способствуют прекращению воспалительных процессов.