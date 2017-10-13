Конец света 12 октября. Что надо знать о астероид ТС-4
2017-10-12 09:18
Конец света 12 октября. Что надо знать о астероид ТС-4
Ученые-астрономы рассчитали точное расстояние до Земли астероида ТС4 – который является потенциальным убийцей нашей планеты.
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Ученые-астрономы рассчитали точное расстояние до Земли астероида ТС4 – который является потенциальным убийцей нашей планеты, передает Rus.Media. Оказалось, что постепенно траектория движения ТС-4 изменяется, а после столкновения с ним 12 октября может наступить конец света
Появление астероида ТС-4 в непосредственной близости от Земли породило новые разговоры о возможном Апокалипсисе. Столкновение с таким массивным небесным тело неизбежно повлечет катастрофу всепланетного масштаба – настоящий конец света. Шансы землян пережить подобный катаклизм минимальные.
По уточненным данным, астероид ТС-4 движется со скоростью 27540 километров в час. 12 октября в 5.40 (по всемирному времени) он будет находиться на минимальном расстоянии от Земли – в 50100 километров. То есть при изменении траектории движения астероид долетит до Земли меньше, чем за два часа.
Орбита, по которой движется ТС-4, изменяется. Пять лет назад он пролетел на расстоянии 94800 километров от Земли. Теперь, как видим, это расстояние сократилось почти в два раза.
Астрофизики признают, что столкновение может принести на Землю хаос и разрушение. Похожий несколько лет назад Челябинский метеорит был несколько раз меньше, однако при его падении произошел мощный взрыв, яркая вспышка в небе. Тогда попадания метеорита в Землю вызвало сравнения с применением атомного оружия или ракетным обстрелом.