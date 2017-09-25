Конец прекрасной эпохи.Чем будет заниматься Владимир Кличко на пенсии?
2017-08-03 23:02
Конец прекрасной эпохи.Чем будет заниматься Владимир Кличко на пенсии?
Новая карьера Владимира Кличко.
Три месяца раздумий, передает Rus.Media.
3 августа Владимир Кличко наконец озвучил решение, которое болельщики, и соперники, и члены его команды ждали с апреля – с тех пор, как украинский экс-чемпион мира проиграл Энтони Джошуа.
К тому моменту Кличко уже исполнился 41 год, а его простой без бокса составил полтора года. В предпоследнем бою Владимир также потерпел поражение – в ноябре 2015 года Кличко-младший уступил свою коллекцию поясов и титулов Тайсону Фьюри.
Добавьте сюда периодические новости о том, что Володя подводит здоровье (бой с Джошуа переносили из-за травмы), и вы поймете, чем руководствовался Кличко.
Нет, Владимир не водил за нос, когда в течение трех месяцев определялся со своим будущим, – он действительно раздумывал над реваншем, который был невероятно выгоден для него в финансовом плане. Но в итоге решил на ринг уже не возвращаться.
Мотиватор, промоутер, отельер и финансист
Два месяца назад в Германии произошло событие, в Украине осталось незамеченным, но во многом определило дальнейшее будущее Кличко.
Владимир, собрав на специальной церемонии в Гамбурге 200 гостей со всего мира, представил свой новый бренд. Собственно, в тот момент Кличко превратился в Klitschko.
Владимир теперь – бизнесмен, который управляет большой корпорацией, состоящей из нескольких фирм. Во-первых, это Klitschko Ventures, которая занимается консультированием предприятий по всем вопросам, касающимся управления вызовами и рисками. Далее – Klitschko Management Group – маркетинговая компания в сфере спорта. Также в корпорацию входит благотворительный фонд Кличко, фан-клуб, музей достижений, дизайн-отель ” 11 Mirrors в Киеве и, конечно же, промоутерская компания K2 Promotions с отделениями в Украине, США и Германии, которая представляет интересы многих известных боксеров, в том числе “преемника” Владимира, как часто называют Александра Усика.
О себе нынешнем Кличко говорит так:
– Я изучил иностранные языки, создал свой бизнес и объекты интеллектуальной собственности. Я помогал нуждающимся, стал мотиватором, отельером, менеджером, промоутером, финансистом. Я стал таким человеком, каким хотел быть.